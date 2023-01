“Vedrei bene Gonzalez centravanti, ma affosseresti Jovic. Brekalo non è una scommessa”

A poche ore dalla sfida tra Fiorentina e Torino di questa sera il giornalista de La Nazione Giampaolo Marchini, durante un collegamento con Radio Bruno Toscana, ha commentato alcuni dei principali temi in casa viola: da chi preferirebbe schierare al centro dell’attacco al mercato. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“Non fare giocare Jovic sarebbe una mossa per affossarlo, soprattutto dal punto di vista psicologico. Tenendo conto che dal punto di vista del mercato non è che ci siano opportunità per cambiare qualcosa, per cui credo che il compito della Fiorentina sia comunque quello di sfruttare quello che ha a disposizione. Non nego che mi intrigherebbe vedere una soluzione con Nico Gonzalez al posto del centravanti, e quindi da falso nove. Vorrei vedere un giocatore che possa essere intercambiabili, potrei considerare anche Barak e Kouame in quella posizione, ma credo che l’argentino potrebbe essere una soluzione per sorprendere gli avversari. In determinate situazioni un allenatore deve essere bravo a trovare alternative, e quella di Gonzalez al centro dell’attacco potrebbe esserne una. Da non fare sempre, però da tenere in considerazione. la qualità di Gonzalez in questo momento è l’unica che potrebbe aiutare la squadra negli ultimi metri”.

Qualche parola anche per Brekalo: “Sono sicuro che la Fiorentina lo avesse opzionato per giugno, la contingenza di alcuni infortuni e la lunga degenza di Sottil ha spinto la società ad affrettare le cose e di fare un ulteriore sforzo per portarlo a Firenze. Ammesso e non concesso che poi venga trovato un accordo tra i club in questo mercato. E un giocatore interessante, che in Italia ha dimostrato di poterci stare bene. E’ ovvio che ha avuto molte difficoltà in questa stagione al in Bundesliga ma non è certo da considerare una scommessa”.