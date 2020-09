Il noto giornalista Ciro Venerato è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli parlando del possibile affare tra Fiorentina e Azzurri per Alfred Duncan: “Sia dalla Fiorentina che dal Napoli mi arrivano smentite sull’interessamento degli azzurri per Duncan, come è priva di fondamento la notizia di uno scambio tra Juventus e Napoli tra De Sciglio e Llorente”.

Venerato chiude tutte le porte per il trasferimento di Duncan a Napoli di cui si era parlato nelle scorse ore.