Ventura: “Gattuso? Con la Champions il Napoli potrebbe ripensarci. Vidi Vlahovic in Primavera e dissi ad alcuni colleghi che se non avesse sfondato lui…”

L’allenatore ed ex CT della Nazionale Italiana Gianpiero Ventura, intervenuto a Lady Radio, ha parlato delle ultime notizie di attualità viola: “Le ultime due vittorie hanno portato serenità alla Fiorentina. Iachini è stato molto bravo a riprendere il filo conduttore. I viola giocano con rabbia e voglia, e su questo il tecnico ha inciso sicuramente. Vlahovic? L’ho visto quando era in Primavera contro il Torino. Parlando con colleghi, ho detto che se questo ragazzo non avesse sfondato in serie A sarebbe finito il calcio. Aveva dentro il sacro fuoco, la voglia di dimostrare e segnare. Gattuso in viola? Sono i risultati a determinare. Lui ha fatto un campionato sopra le righe; penso che a Napoli abbia fatto un lavoro straordinario, nonostante tanti punti persi per strada. Se dovesse centrare la Champions, ci sta che il Napoli ci ripensi”.