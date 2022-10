Venuti: “Capisco i fischi dei tifosi, ma chiedo loro di sostenerci ed evitare certe critiche utili solo a distruggere”

Il difensore della Fiorentina Lorenzo Venuti ha parlato alla vigilia della partita di Conference League contro gli Hearts: “Abbiamo conquistato questa competizione con fatica, entusiasmo e anche con grande merito. Più che un problema è un vantaggio, perché giocando ogni tre giorni abbiamo l’opportunità di rifarci in caso di sconfitta o di dare continuità quando le cose vanno bene. Giocare la Conference è solo motivo di orgoglio”.

E poi ha aggiunto: “Se i tifosi fischiano è perché si aspettano molto da noi. Le critiche sono la conseguenza del fatto che non stiamo rispettando le attese. L’unica cosa che posso dire ai tifosi è di continuare a sostenerci, mettendo da parte le critiche non costruttive e fatte solo per distruggere. Posso garantire che tutti noi stiamo dando il massimo per cercare di uscire da questa situazione. Capisco il dispiacere dei tifosi, ma credo che debbano fare ciò che sanno fare meglio: starci vicini e aiutarci a risollevarci”.