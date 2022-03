Venuti: “Fiero e orgoglioso di essere fiorentino. Darò tutto ciò che posso per portare la Fiorentina dove merita”

Dopo lo sfortunato autogol che ha condannato la Fiorentina in Coppa Italia contro la Juventus, Lorenzo Venuti è sceso in campo da titolare col Verona in campionato. Complice l’infortunio di Odriozola ora il classe ’95 cresciuto nel vivaio gigliato ha avuto l’occasione di ritrovare spazio.

Il numero 23 viola ha ringraziato su Instagram i tifosi della Curva Fiesole per lo striscione ed i cori di sostegno durante la gara, queste le sue parole: “Fiero ed orgoglioso di essere uno di voi. Fiero ed orgoglioso di essere fiorentino. Grazie grazie grazie. Cercherò di sdebitarmi dando tutto ciò che posso, insieme ai miei compagni, per portare questa squadra dove merita”.