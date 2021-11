Venuti: “In un momento di difficoltà come oggi verrà fuori la bellezza e l’unità dello spogliatoio”

Il difensore della Fiorentina Lorenzo Venuti, titolare al centro della difesa per la gara contro il Milan di stasera, ha parlato del momento della squadra viola a DAZN: “È proprio nelle difficoltà come oggi che verrà fuori la bellezza e l’unità dei ragazzi che ci sono in spogliatoio”.

Sul ruolo inedito da centrale afferma: “Al di là di quello che chiede Italiano è la mentalità che ha impresso alla squadra che è importante. Ci alleniamo tanto, e quindi ognuno di noi sa quali funzioni deve svolgere”