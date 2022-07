Venuti: “Mai vista così tanta gente a Moena. Le offese? Gli ho dato anche troppa importanza. Mai pensato di andare via, per me Firenze è tutto”

MOENA- Dalla sala stampa del Cesare Benatti, il terzino della Fiorentina Lorenzo Venuti ha parlato in conferenza ai giornalisti presenti. Queste le sue dichiarazioni sul ritiro e non solo: “Sto meglio, sto recuperando da una botta che ho preso a Firenze a inizio preparazione, ma è solo precauzione. Qui a Moena si respira entusiasmo e la grande presenza di tifosi lo dimostra. Noi sentiamo questa bella atmosfera, non mi ricordo così tanta gente qui. Il merito è il nostro e dobbiamo continuare su questa strada. Firenze merita il palcoscenico europeo, è una prima volta per molti. So che Rocco ci sta seguendo, ci piacerebbe averlo con noi ma ci sprona ogni giorno a fare meglio e lo sentiamo vicino”.

E sulla scorsa stagione: “La situazione delle offese ricevute l’ho vissuta come andava fatto, forse anche con troppa importanza. Era una piccola parte di tifosi, irrilevante. Questo non può macchiare il bene che la piazza mi sta dando. Questa cosa è morta lì, non ho mia pensato di andare via. Per me Firenze è tutto”