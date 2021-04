Verso la Fiorentina: Il Sassuolo ancora senza due big

In attesa della conferenza stampa del pomeriggio di Roberto De Zerbi, il Sassuolo continua a preparare la partita contro la Fiorentina dopo la vittoria per 1-0 sul campo del Benevento.

Secondo quanto si legge sul Resto del Carlino, non arrivano buone notizie dal campo per gli acciaccati dei neroverdi. Berardi, Caputo e Defrel stanno continuando a lavorare da soli e per questo motivo, salvo sorprese dell’ultima ora, saranno costretti a dare forfait per la partita contro la Fiorentina. Si va verso la conferma del terzetto formato da Traoré, Djuricic e Boga dietro all’unica punta Raspadori.