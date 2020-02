L’Udinese è scesa in campo al mattino per preparare la sfida alla squadr. Dopo le fasi di attivazione, la squadra si è concentrata sulla costruzione della manovra, provando specifiche situazioni di gioco. Nel prosieguo della seduta partite a tema a campo ridotto. Come riporta Udinese.it, ancora in campo a parte l’ex Fiorentina Sebastien De Maio, anche Sema ha proseguito nel suo lavoro personalizzato.