Vi ricordate Anderson? Sentite cosa dicono di lui: “Sarebbe potuto essere il migliore al mondo, se non fosse stato per il… McDonald’s!”

Vi ricordate di Anderson, brasiliano arrivato a Firenze in prestito dal Manchester United nel 2014? Con la maglia della Fiorentina fu un flop totale, arrivando a collezionare 7 presenze, ma il talento in Inghilterra aveva dimostrato di averne. A confermarlo è stato anche il suo ex compagno allo United Rafael, che nella sua recente biografia ha scritto di lui: “Se fosse stato un calciatore professionista, sarebbe potuto essere il migliore del mondo. Non so se abbia mai preso qualcosa sul serio. Lui ama la vita in modo così facile e informale. Ha avuto diversi infortuni e anche problemi con il cibo. Adorava il McDonald’s ed era i grado di mangiare tutto quello che aveva davanti”.