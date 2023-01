Vi ricordate di Gil Dias? L’ex Fiorentina vola in Germania per una nuova avventura in Bundesliga

Vi ricordate dell’ex Fiorentina Gil Dias? E’ ufficiale il suo passaggio allo Stoccarda dal Benfica. L’ex attaccante viola ha militato a Firenze in prestito dal Monaco nella stagione 2017-18, per poi far ritorno alla base con un bottino di 17 presenze e 2 soli gol segnati.

Adesso per lui è pronta ad aprirsi una nuova avventura in Bundesliga, dove esordirà per la prima volta. Il portoghese ha firmato un contratto fino a giugno 2025