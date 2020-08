VIDEO – Amrabat “fa le valige” per Firenze e saluta con un pensiero di quello che poteva essere il nuovo allenatore viola

Tempo scaduto per Sofyan Amrabat all’Hellas Verona. Il nuovo giocatore della Fiorentina, infatti, ha salutato Verona e la città con un video emozionale che ha ripercorso tutta la stagione. Ad inizio video, si sente la dichiarazione di Ivan Juric, allenatore corteggiato e avvicinato dalla Fiorentina ma rimasto a Verona, che dice: “Fino a che non muore” riferendosi a quando avrebbe potuto togliere il nuovo asso viola. Tutto pronto all’arrivo quindi a Firenze già dalla metà di Agosto; Iachini avrà infatti tutto il tempo di prendere confidenza con un grande giocatore come Amrabat.

