VIDEO – Clima tesissimo al termine di Congo-Marocco: Amrabat e compagni bersagliati da un fitto lancio di sassi e bottiglie

Dopo il fischio finale della gara d’andata valevole per gli spareggi del Mondiale in Qatar 2022 tra Congo e Marocco, terminata 1-1 e che ha visto il centrocampista viola Amrabat in campo 90 minuti, si sono registrate scene di altissima tensione all’interno dello stadio. I tifosi congolesi infatti, mentre la squadra ospite rientrava negli spogliatoi, hanno dato inizio a un fitto lancio di oggetti.

Non si registrano attualmente feriti, con la tensione che poi si è spostata anche all’interno degli spogliatoi. Questo il video del post-partita: