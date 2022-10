VIDEO: Come sta Nico Gonzalez? Non così male da tentare la rovesciata in allenamento

Sembrava quasi certo dell’esclusione e ai box, con speranze legate più che altro alla convocazione e al match poi di giovedì in Conference League. Come stia Nico Gonzalez lo sanno precisamente solo in casa Fiorentina, detto che il suo problema al tallone tende ad essere ondivago. Intanto però l’argentino è stato immortalato dai social ufficiali del club viola mentre provava una rovesciata nell’allenamento di stamattina. Segnali interessanti e incoraggianti in vista della sua disponibilità per la gara di domani:

