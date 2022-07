VIDEO: E in alcune parti del Viola Park siamo già… al tetto. Ecco uno spaccato di copertura di una delle strutture

Proseguono, e forse entreranno anche nel rush finale tra non molto, i lavori per lo sviluppo del Viola Park a Bagno a Ripoli, con alcune strutture che si possono dire già ‘tirate su’ almeno nella loro altezza, in attesa del completamento con i vari dettagli architettonici. Le strutture sulla parte ovest in particolare, quelle lungo via Pian di Ripoli per intendersi, godono già della copertura a livello del tetto, come documentato dall’azienda Tekno Ldf sul proprio profilo Instagram (da cui emerge anche una discreta panoramica sulle altre zone di intervento):

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da tekno ldf srl (@teknoldf)