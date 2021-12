VIDEO FN – Un Vlahovic sereno si ferma a firmare autografi ai tifosi fuori dal Centro Sportivo Davide Astori

La Fiorentina è a lavoro per preparare la sfida di domenica contro il Bologna dell’ex Mihajlovic. Stamattina la squadra di Italiano è scena in campo al Franchi per una sessione d’allenamento mattutina. Al termine dell’esercitazione la squadra è rientrata all’interno del Centro Sportivo Davide Astori, e Vlahovic ha avuto il tempo di firmare qualche autografo ai pochi tifosi presenti. Il serbo è parso sereno e sorridente, già concentrato alla gara in programma domenica alle 12.30 allo stadio Renato Dall’Ara. Ecco il video realizzato da Fiorentinanews.com: