VIDEO – I tifosi della Fiorentina accolgono la squadra al ritorno da Torino

L’impresa della Fiorentina all‘Allianz Stadium è di quelle che finirà nei libri di storia. Motivo per cui diversi tifosi viola hanno deciso di uscire in casa, nonostante il coprifuoco dalle 5 alle 22, per recarsi alla stazione di Campo di Marte per accogliere la squadra di ritorno da Torino. Spazio per cori e complimenti a mister Prandelli e ai giocatori. Non poteva mancare il classico “chi non salta bianconero è”, con Dragowski in prima fila scatenato.

Ecco il video, pubblicato su Facebook dalla pagina Appassionati di Stadio e Tifo – Fiorentina: