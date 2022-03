VIDEO: Ikone mette la freccia e accelera. Lo spunto in allenamento è quello giusto

La Fiorentina è a ranghi ridotti in questi giorni, ma la squadra continua ad allenarsi lo stesso.

Chi sta provando a mettersi in mostra è l’attaccante francese Jonathan Ikone. Sui media ufficiali viola pubblicato un video che ci fa vedere come l’ex Lille sappia sfruttare bene la propria velocità e il controllo di palla per andare poi a chiudere l’azione (dopo lo scambio con un compagno) con un tocco in rete.

Lo stesso tocco che gli è mancato contro l’Inter ma che, speriamo, possa trovare nelle prossime partite della squadra allenata da Italiano.