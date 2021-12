Con un secco 3-0 l’Anderlecht ha battuto ieri nei quarti di finale della Coppa del Belgio il Kortrijk, qualificandosi così alle semifinali del torneo nazionale. A segno per ben due volte l’attaccante della Fiorentina in prestito Christian Kouame, apparso nel tabellino come primo e terzo marcatore della sfida. L’altro gol del match è stato messo a segno da Gomez.

Questi gli highlights della sfida: