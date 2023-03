VIDEO: Lo spaventoso volo di Kiyine. L’auto del calciatore decolla e sfonda la vetrata di una palestra

Un volo spaventoso in auto e la vetrata di un palazzetto dello sport sfondata. L’ex centrocampista di Chievo, Salernitana, Lazio e Venezia (ora gioca in Belgio) Sofian Kiyine ha letteralmente preso il volo con il proprio veicolo, atterrando all’interno di una palestra.

Il giocatore non è in pericolo di vita, ma ha riportato numerose fratture. Fortunatamente non c’era nessuno accanto a lui nel veicolo e non c’erano persone all’interno del palazzetto dello sport, perché i bambini che si stavano allenando avevano finito da poco il loro impegno sportivo.

Il Leuven, l’attuale club di Kiyine, ha diramato un comunicato ufficiale sulle condizioni del giocatore: “Sofian Kiyine è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale più vicino dove sono in corso ulteriori accertamenti: non è in pericolo di vita. Fortunatamente nell’incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli o persone”.