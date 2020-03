VIDEO: Pedro e uno strano saluto da precauzione per il Coronavirus!

Curioso il saluto di Pedro, attaccante in forza al Flamengo arrivato dalla Fiorentina dopo sei mesi di anonimato in viola, prima della gara contro il Portuguesa RJ, ad un componente dello staff della squadra di Rio De Janeiro, quasi a voler evitare il contatto diretto per precauzione da Coronavirus come sostenuto dai tanti commenti sui social. Per la cronaca il Flamengo ha vinto 2-1 ma Pedro, partito titolare, non è andato a segno ed è stato sostituito al 54′. Di seguito il video del suo curioso saluto: