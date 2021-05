VIDEO: Pedro trascina il Flamengo anche nel campionato Carioca e stavolta arriva la tripletta!

Un’altra notte importante per Pedro Guilherme Abreu dos Santos, in arte Pedro, attaccante meteora per quanto riguarda la Fiorentina ma ben più affermato in Brasile dove aveva già trascinato il Flamengo alla conquista del titolo nella Serie A brasiliana, grazie ai suoi 14 gol. In queste settimane è in corso invece il Campionato Carioca, con il “Fla” che è alla fase finale e nella notte ha schiantato il Volta Redonda per 3-0 in semifinale, grazie proprio ad una tripletta dell’ex attaccante viola.