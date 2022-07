Non certo un centrocampista-goleador, più un mix tra l’organizzatore e l’interdittore per un calcio che in quella zona sarà diverso (anche se non tantissimo) rispetto a quello ammirato con Torreira la scorsa stagione. Con Rolando Mandragora la Fiorentina si è portata a casa un mancino che i suoi gol (non tanti, 8 nelle sue 7 stagioni in Serie A) li ha fatti spesso da lontano, con conclusioni violente sia in maglia Udinese che Torino. Questo un excursus delle sue conclusioni da lontano: