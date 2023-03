VIDEO – Un’incredibile lotteria dei rigori: quindici anni fa, una delle ‘sconfitte’ più belle della storia della Fiorentina in Europa

Prima la sofferenza, poi un super Frey e i rigori: Everton-Fiorentina è un’altalena di emozioni. Molti cuori viola se lo ricorderanno, quel 12 marzo 2008. La Viola scendeva in campo a Goodison Park dopo il bellissimo successo per 2-0 nell’andata, ma con la consapevolezza che sarebbe stata una partita di sofferenza. E così fu: Johnson e Arteta regalano i supplementari ai Toffees, ma Frey è preziosissimo e si supera in più occasioni.

La Fiorentina di Prandelli stringe i denti nei supplementari per poi uscire vincitrice dalla lotteria dei rigori: Jakubu e Jagielka sbagliano dagli 11 metri, mentre Santana manda i tifosi viola in paradiso. Probabilmente, ancora oggi, è una delle ‘sconfitte’ (almeno al termine dei tempi regolamentari) più belle della storia gigliata.

