VIDEO: Vi ricordate Mario Suarez? L’ex viola ‘impazzisce’ per la neve e ci si tuffa dentro

Protagonista in viola solo per metà stagione, durante la prima di Paulo Sousa, prima dell’addio a gennaio: il tecnico portoghese non lo vedeva molto e nonostante Mario Suarez fosse reduce da una Liga vinta un anno prima con l’Atletico, per lui nella Fiorentina c’era poco spazio. Lo spagnolo oggi gioca nel Rayo Vallecano e nelle ultime ore ha sfruttato la tormenta di neve Filomena caduta su Madrid per fare un… tuffo nella coltre bianca:

❄️🥶”Un poco de ❄️ para recuperar bien”, @MarioSuarez4, jugador del Rayo, se atreve a METERSE EN LA NIEVE en CALZONCILLOS 🤣pic.twitter.com/rdy58o4w6s — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 9, 2021