Viola in prestito: Cerofolini si fa notare, Rasmussen convince in Olanda. Ceccherini è un titolare per Juric, Maxi Olivera sulla via del ritorno

Arrivati quasi al giro di boa per ogni campionato è tempo di dare un’occhiata generale a quello che stanno facendo tutti i giocatori di proprietà viola al momento in prestito altrove.

Iniziamo procedendo per ruolo, quindi dal portiere Alban Lafont, dall’anno scorso in prestito al Nantes in Ligue 1 con diritto di riscatto e contro-riscatto entro il 2021. La squadra francese non è messa benissimo in classifica, trovandosi attualmente al sedicesimo posto in classifica. L’estremo difensore classe ’99, titolare in porta con più di 30 gol incassati, deve ancora crescere calcisticamente migliorando in tanti dettagli, come sulle uscite e le respinte corte sui tiri in porta. Nonostante la reattività e la prontezza dimostrate in più occasioni, la sua maturazione definitiva in campo deve ancora avvenire.

Discorso diverso per un altro portiere viola in prestito come Michele Cerofolini, attualmente in prestito alla neopromossa Reggiana in Serie B. La squadra emiliana galleggia a metà classifica, ma il giocatore originario di Arezzo gioca sempre titolare mostrandosi affidabile e convincendo sempre di più di gara in gara, tanto da esordire in Nazionale lo scorso 13 ottobre 2020 con l‘Italia U21 nella gara vinta 2-0 contro la Repubblica d’Irlanda a Pisa. Gioca sempre titolare tra alti e bassi anche Simone Ghidotti. Il classe 2000, in forza alla Pergolettese tredicesima in classifica nel Gruppo A in Serie C, non ha saltato una gara dal primo minuto dall’inizio della stagione.

Passiamo ai difensori, tra i quali spicca Federico Ceccherini in prestito all’Hellas Verona in obbligo di riscatto condizionato.

Il giocatore alla corte di Ivan Juric ha trovato una certa continuità di rendimento da titolare e contribuendo alla solidità difensiva dei gialloblù mostrata fino ad adesso. Spostiamoci in Olanda, dove c’è il difensore viola Jacob Rasmussen con la maglia del Vitesse che in Eredivisie non sta per niente sfigurando, è titolarissimo e ha pure segnato un gol in questa stagione. Da poco, dopo aver superato un infortunio al ginocchio, è tornato a giocare titolare con la maglia dello Sparta Praga il difensore David Hancko. Il giocatore slovacco ha realizzato anche un assist decisivo poco più di una settimana contro il Pardubice.

Si è preso ultimamente una maglia da primo minuto anche il terzino Kevin Diks con il suo Aahrus in Danimarca e mettendo a segno due gol decisivi in due gare vinte dalla sua squadra. Dall’Europa ci spostiamo in Messico, dove sta per scadere il prestito del terzino Maxi Olivera all’Fc Juarez. Una stagione non così esaltante per l’uruguaiano pur giocando spesso da titolare, condita da un gol, un assist e un’espulsione e due mancate convocazioni nelle ultime due partite. Dopo il 31 dicembre il giocatore potrebbe tornare alla Fiorentina, resta da capire quale potrà essere la sua prossima destinazione dato che il contratto con i viola è fino al 30 giugno 2021.

Tornando in Italia, in Serie B c’è il terzino Aleksa Terzic in prestito all’Empoli, partito bene ad inizio stagione con un assist realizzato subito nella vittoria alla prima giornata contro il Frosinone, ma fermo da fine novembre per una distorsione alla caviglia.

Non è titolare fisso invece Luca Ranieri alla SPAL, il quale per ora è partito titolare soltanto tre volte da inizio campionato. Sono appena 106 i minuti giocati in due partite da inizio stagione dall’ex terzino destro della Primavera Viola Gabriele Ferrarini in prestito al Venezia in serie cadetta. Non ha giocato ancora nemmeno un minuto in campionato invece il difensore centrale argentino Julián Illanes in prestito al Chievo, prendendo parte soltanto alla gara di Coppa Italia a settembre contro il Catanzaro. In Serie C invece il difensore centrale bulgaro Petko Hristov è titolarissimo nella Pro Vercelli con due gol siglati in questa primo spezzone di stagione.