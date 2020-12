Vitale: “La Fiorentina non si può far mettere sotto dai procuratori, se ci sono giocatori che non vogliono rinnovare, si possono mettere fuori. Senza stadio nuovo Commisso lascerà il club”

L’ex direttore sportivo dell’Empoli, Pino Vitale, intervenuto su Lady Radio, sulla questione rinnovi che è presente in casa Fiorentina ha detto: “Io sono per le scelte forti, non ci si può far mettere sotto dai giocatori e dai procuratori. Bisogna avere il coraggio anche di mettere fuori i giocatori se creano dei problemi”.

Nel frattempo il presidente Commisso ha dimostrato il suo disappunto per alcune critiche: “Io non ho visto i giornalisti accanirsi con Commisso – ha detto Vitale – La vera difficoltà è quella di fare il presidente della Fiorentina, essere all’altezza delle aspettative dei tifosi”.

Infine sulla questione stadio l’ex diesse azzurro ha detto: “Secondo me se non fa lo stadio, Commisso non rimarrà a Firenze. Io sono legato al Franchi, ma bisognerebbe dare al presidente la possibilità di intervenire e di costruire anche spazi commerciali”.