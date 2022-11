Viviano: “A questa Fiorentina non servono acquisti, ma bisogna recuperare chi già c’è. Nico Gonzalez…”

A Radio Bruno ha parlato il l’ex portiere viola e tifosissimo della Fiorentina Emiliano Viviano, intervenendo su quello che potrebbe essere il prossimo mercato della società viola: “Secondo me non serve un trequartista o un attaccante a questa squadra, si può lavorare e recuperare quelli che sono già in rosa come Castrovilli. Con Nico Gonzalez invece è andata male, ma anche lui serve come il pane e riaverlo è importantissimo”.

Poi qualche battuta anche su Borja Valero, suo ex compagno, presente in studio: “Montella è stato uno dei primi allenatori a volere l’impostazione dal basso. Uno come Borja non poteva giocare a pallonate, anche se era fortissimo anche senza palla”.