“Vlahovic ammazza tutti i piccioni. Serve un attaccante. Caicedo meglio di quelli che c’è”.

L’ex calciatore e tifoso della Fiorentina, Claudio Piccinetti è intervenuto a Lady Radio parlando di Montiel: “Se fino ad ora non gli hanno dato spazio, forse non era pronto. Questo ragazzo è servito a dare una sveglia a qualcuno. Qualche giocatore va messo in panca. C’è una logica nel calcio, non si inventa nulla”

E su cosa salverebbe: “Riandare a riappropriarsi di Eysseric e Saponara vuol dire che c’è qualcosa che non va. Qualche pedina giusta al posto giusto serve a Gennaio. Salvo qualcosina di più che si è visto. Amrabat è salito di condizione, Pulgar è venuto fuori benino. L’Udinese è ben strutturata”.

E ancora: “Borja Valero non ha le forze, non ha lo sprint. E’ un coordinatore, non ha quella intensità. I nomi hanno fallito o ci fanno vedere prestazioni consone oppure hanno dei limiti. Castrovilli fa fatica a correre, non salta neanche più l’uomo. Io mi aspetto qualcosa in più”.

E sull’attacco: “Manca un attaccante, benino Cutrone ieri. Ma non sono giocatori di struttura. Caicedo è meglio di quelli che c’è, poco mobile, ma di struttura. Serve uno che dia sicurezza. Vlahovic ammazza tutti i piccioni, va sempre col corpo indietro e scava la palla. Ma quando è che ci fa vedere qualcosa?”