Vlahovic-Fiorentina: Rinnovo da top player e una clausola rescissoria ‘umana’. E intanto i suoi gol pesano più di quelli di Cristiano Ronaldo

La Fiorentina si aggrappa ai gol di Dusan Vlahovic. C’è un dato che emerge dalle statistiche ed è quello che i suoi gol pesano più di quelli di Cristiano Ronaldo. Il rapporto reti-punti conquistati dalla squadra di Iachini grazie al proprio bomber è di 0,68 punti per gol (13 punti/19 gol), CR7 è a 0,59 (16/27).

Su La Gazzetta dello Sport, a proposito del suo rinnovo contrattuale coi viola, si legge che a fine campionato il presidente Commisso affronterà con il suo pupillo la questione. La proposta della Fiorentina sarà questa: due anni in più (quindi l’attaccante si vincolerebbe fino al 2025) con uno stipendio vicino ai tre milioni netti.

Nell’accordo ci sarebbe una clausola rescissoria umana, quindi intorno ai 60-70 milioni. Questo perché la dirigenza viola non vuole far sentire Vlahovic prigioniero ed è sicura di poter mettere sul piatto un progetto triennale in grado di riportare la squadra viola in Europa.