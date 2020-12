Vlahovic: “Ho abbracciato Prandelli perché mi ha dato fiducia nonostante non abbia segnato per cinque partite”

Il centravanti della Fiorentina, Dusan Vlahovic, all’intervallo della partita contro il Sassuolo, ha detto a Sky: “Sono andato ad abbracciare Prandelli perché non ho fatto gol per cinque partite e lui mi ha dato lo stesso fiducia. Spero che questo sia solo un inizio. Importante è che vinciamo oggi. Non voglio parlare di me stesso, daremo tutto per vincerla”.

