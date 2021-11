Vlahovic, Milenkovic e Nastasic chiamati per il big match con il Portogallo: niente da fare per Terzic

Saranno tre, dei quattro in rosa, i serbi convocati e coinvolti dal ct Stojkovic per la doppia sfida che attende la Serbia in questa pausa di novembre: prima l’amichevole con il Qatar e poi il big match del girone contro il Portogallo di Ronaldo. Si tratta ovviamente di Vlahovic, Nastasic e Milenkovic, mentre per Terzic ci sarà da attendere le prossime gare e magari un maggior minutaggio messo nelle gambe:

📋 | Репрезентативци Србије на које селектор Драган Стојковић рачуна за пријатељски сусрет са Катаром и одлучујућу утакмицу за пласман на СП против Португала. 🔥🦅👊🏻 🇷🇸🆚🇶🇦 | 11. новембар, Београд

🇵🇹🆚🇷🇸 | 14. новембар, Лисабон#SrcemSvim #Orlovi #Srbija #WCQ #WorldCup #FSS pic.twitter.com/aduSKM53tM — Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) November 6, 2021