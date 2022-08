Vlap: “La Fiorentina difendeva pure con gli attaccanti sulla linea di porta. E’ stato frustrante vederli sempre sdraiati in terra. Senza Terracciano la vincevamo noi alla fine”

Dopo l’eliminazione dalla Conference League da parte della Fiorentina, Michel Vlap ha parlato nel post gara a RTV Oost. Il centrocampista degli olandesi non ha preso bene il comportamento dei giocatori viola:

“Mi era arrivato il pallone improvvisamente davanti ai miei piedi dopo un colpo di testa di Hilgers. Tutto quello che avevo in testa era di calciarlo verso la porta. Di meglio non potevo fare. Ma a quanto pare adesso gli attaccanti difendono anche sulla linea di porta (si riferisce a Cabral ndr). È stato davvero brutto. Stasera però abbiamo lottato su ogni pallone”.

Vlap però è stato turbato dal comportamento dei giocatori della Fiorentina: “E’ stato molto frustrante vederli sdraiati in terra ogni volta come se gli avessimo staccato una gamba. Un comportamento che mi dà fastidio quando sono in campo. Abbiamo comunque fatto del nostro meglio e a volte serve un po’ di fortuna. E poi c’è il portiere che fa una parata mondiale al 95° minuto. Se fosse entrata, credo che poi saremmo andati a vincere la partita”.