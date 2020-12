“Voglio vincere il più possibile alla Fiorentina. Stiamo ottenendo obiettivi importanti ma…”

La giocatrice della Fiorentina Femminile, Greta Adami è ormai un punto di riferimento per la squadra viola e in una intervista a Radio Toscana ha detto: “Sono a Firenze da tanti anni, conosco bene l’ambiente ed ero qui prima ancora che diventasse Fiorentina, quando giocavo nel Firenze. Non so se sono un leader ma mi piace molto avere un rapporto con le compagne e conoscendo bene l’ambiente cerco sempre di dare loro consigli sia dentro che fuori dal campo”.

C’è tanta voglia di vincere e su cosa vuole dalla Fiorentina: “Gioie e dolori li ho vissuti tutti in questi anni ma penso a fare il meglio in quel che facciamo. Cercare di vincere il più possibile e, oltre al campo, far crescer sempre più questo movimento. Stiamo ottenendo obiettivi importanti e tramite il lavoro possiamo fare ancora di più”.