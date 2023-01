Volpecina: “Commisso mi sembra abbia passione ed entusiasmo, alla Fiorentina serve un nuovo Vlahovic”

L’ex calciatore viola Giuseppe Volpecina, alla Fiorentina dal 1989 al 1991, è intervenuto a TMW per parlare del mercato gigliato: “La Fiorentina finora ha alternato buone prestazioni ad altre meno buone, ma credo che possa ancora essere in corsa su diversi obiettivi. Ha patito anche alcune scelte arbitrali che oggi potevano portarle qualche punto in più. Gli attaccanti invece non hanno reso per quello che ci si aspettava”.

Poi ha proseguito: “Commisso? Mi sembra però che abbia passione ed entusiasmo, ma non saprei economicamente dove possa arrivare. In fase realizzativa ci sono dei problemi. Si dovrebbe cercare un ottimo attaccante, anche se quelli forti costano tanto e la Fiorentina non se lo può permettere. Bisognerebbe trovare un nuovo Vlahovic“.