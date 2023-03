Volti già noti a centrocampo. E Ballardini si gioca la carta dell’ex Fiorentina

C’è chi torna a Cremona dopo un passato in grigiorosso, c’è chi ritrova la Fiorentina dopo tanti anni in viola. I gigliati sfidano la Cremonese disponendo anche di un ex di eccezione, ovvero Gaetano Castrovilli: dal 2017 al 2019, l’attuale numero 10 viola ha giocato 55 partite e messo a segno 6 reti con i lombardi. Anche il centrocampista ha ricordato il legame con Cremona dopo il match contro il Sivasspor: “Tengo alla città e ai suoi tifosi“.

Dall’altra parte, c’è Marco Benassi, calciatore ancora di proprietà della Viola. Il tecnico della Cremonese Ballardini è pronto a schierarlo titolare per sfidare la Fiorentina. L’ex Torino ha già disputato sette partite con i grigiorossi.

In aggiunta, anche Salvatore Sirigu è un ex della partita: per lui un’esperienza in prestito alla Cremonese nella stagione 2007/08.