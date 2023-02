Volti nuovi per la Fiorentina: E ora è in discussione anche Milenkovic. Occhio alla sorpresa

La difesa della Fiorentina prende reti da dieci partite di fila ma lo schema di partenza non è in discussione (nessuno all’interno dello staff ha mai valutato e mai valuterà un passaggio alla linea difensiva a tre).

Piuttosto, si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, è sui due centrali che verranno fatte serie valutazioni: la regressione di Milenkovic e Igor in questa fase è palese mentre nell’ultimo turno il migliore in campo si è confermato Martinez Quarta.

Già nella prossima partita l’argentino è destinato a tornare titolare. Milenkovic ora è ko per un problema all’adduttore e Italiano ha detto che è “troppo importante” ma le sue prestazioni lo stanno mettendo in discussione.

Non è escluso però che tra le sorprese in formazione in vista dei futuri appuntamenti, si legge ancora sulla fonte citata, possa esserci anche quella dell’impiego di Ranieri, apparso in spolvero nei big match con Lazio e Juventus.