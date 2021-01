Vrsaljko, Idea bloccata dalla squalifica di Trippier, pista Ehizibue, Malcuit sullo sfondo

Dopo l’acquisto di Kokorin la nuova priorità della Fiorentina è l’esterno che dovrà sostituire Lirola, ormai accasatosi al Marsiglia. Tra i nomi presi in considerazione una volta ceduto il francese c’era anche una vecchia conoscenza del campionato come Sime Vrsaljko, giocatore attualmente all’Atletico Madrid, ex Sassuolo e Inter, ma la lunghissima squalifica rimediata da Trippier ha di fatto bloccato sul nascere l’ipotesi viola. Pradè continua a sondare soprattutto il mercato estero dopo il no a Conti e per questo motivo una delle piste percorribili resta quella di Ehizibue del Colonia. Sullo sfondo l’ipotesi Malcuit, per una trattativa che potrebbe essere l’occasione last minute per colmare la casella del terzino destro.

0 0 vote Article Rating