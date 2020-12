Zaccardo: “La Fiorentina con la nuova proprietà sta cercando di essere competitiva ma ci sono delle incertezze. Se sarà brava a compattarsi…”

Cristian Zaccardo, ex difensore tra le tante di Palermo, Wolfsburg, Milan e Carpi e oggi consulente di mercato, esprime a TMW la sua opinione sul campionato della Fiorentina che domani sera sfiderà al ‘Franchi’ il Genoa: “Sia Firenze che Genova sono due piazze importanti. Negli ultimi anni purtroppo hanno avuto difficoltà nel trovare continuità di risultati. Il Genoa si è salvato all’ultima giornata, la Fiorentina ha una nuova proprietà e sta cercando di essere competitiva ma ci sono delle incertezze: c’è stato un cambio di allenatore, evidentemente qualche errore è stato commesso. Ci sono dei periodi meno fortunati e più bui, società e squadra dovranno essere brave a compattarsi. Altrimenti se entri nel tunnel è pericoloso, uscirne diventa complicato”.

E sul mercato di gennaio: “Sicuramente le squadre coinvolte nella lotta per non retrocedere. Mi aspetto qualcosa dal Torino. La Fiorentina ha comprato, così come il Parma. Farà qualcosa anche il Genoa”.