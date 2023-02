Zanetti: “Avevamo un avversario di grande livello davanti, il pari è giusto. Noi davanti in classifica? Mi interessa dove saremo a giugno”

Le parole a Dazn del tecnico empolese Paolo Zanetti, dopo il pari con la Fiorentina:

“Non possiamo prescindere da essere agonisticamente sempre al massimo, venire qui a Firenze a giocare non è mai facile per nessuno, c’era un avversario di alto livello per cui bisogna metterci qualcosa in più. Nel secondo tempo abbiamo subito il loro ritorno come era normale che fosse. La Fiorentina ci ha abbassato, non era intenzione nostra. Peccato per lo 0-2 che ci è stato tolto per un piede, il pareggio è un risultato giusto. Noi davanti alla Fiorentina per la prima volta? Mi interessa dove saremo a giugno, che la squadra cresca e ogni settimana lavora per alzare il livello. Abbiamo un’ottima posizione di classifica che non ci lascia tranquilli per rilassarci.

Nel primo tempo abbiamo interpretato bene la partita, cercando di stare alti e verticali. La Fiorentina attacca con tanti uomini ma lascia anche grandi spazi. Nel secondo tempo abbiamo avuto 4-5 situazioni dove ci è mancato l’ultimo passaggio, dove potevamo essere più precisi e cattivi”.