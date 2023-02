Zaniolo, che fai? Il separato in casa Roma è pronto a sbarcare nella squadra di Torreira

Dopo aver rotto, seppur in maniera non definitiva, con la Roma, Nicolò Zaniolo si sta guardando intorno. Fuori dal progetto tecnico di Mourinho, il giocatore ex giovanili della Fiorentina aveva rifiutato il trasferimento in Inghilterra, prima di rimanere appiedato. Adesso, però, si profila una nuova chance all’orizzonte.

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, Zaniolo ha dato la sua disponibilità al trasferimento al Galatasaray: il club turco ha accettato la richiesta della Roma di un trasferimento a titolo definitivo, anche se i due club sono ancora distanti sulle cifre dell’operazione. Il classe 1999 sarebbe però disposto ad aspettare fino a giugno in caso saltasse il passaggio nel club dove tanto bene sta facendo l’ex viola Torreira. La sua priorità, infatti, resterebbe il Milan.