Zazzaroni attacca Marotta: “Forse è convinto che produciamo ‘speculazioni’ sull’Inter per aiutare la Fiorentina e le altre squadre”

Sul Corriere dello Sport di ieri era stata pubblicata la notizia di un presunto caso Hakimi, con il Real Madrid che avrebbe chiesto chiarimenti all’Inter circa il mancato rispetto degli accordi economici per il trasferimento del giocatore marocchino. A smentire l’indiscrezione è stato prima lo stesso Real Madrid e poi l’ad nerazzurro Beppe Marotta, che ha definito questo fatto una “speculazione che forse hanno l’obiettivo di destabilizzare l’ambiente”. La risposta di Ivan Zazzaroni, direttore del quotidiano, è arrivata oggi tirando in ballo la Fiorentina e altre squadre di Serie A.

“Ringrazio Beppe: ci ha riconosciuto un’importanza che non pensavamo di avere. Adesso il mondo del calcio sa che un titolo del Corriere dello Sport ha la capacità di togliere il sonno (e qualche punto) a un club, anche al più solido, credibile e compatto.

E bravo Beppe, un po’ infantile e scontata come considerazione, ma ugualmente bravo e soprattutto corretto. A questo punto dovrebbe spiegare, però, quale sarebbe l’obiettivo di chi – come noi e altri – nella stagione degli appiattimenti prova ancora a informare, a scavare, a fare il mestiere, molto spesso riuscendoci: a tal proposito ricordo le belle parole che proprio lui spese, premiando la battaglia che conducemmo la scorsa primavera per portare a termine la stagione nonostante la pandemia; battaglia che peraltro lo vide schierato in prima fila con gli altri, i nordisti, promotori della chiusura.

Il nostro obiettivo, allora? Procedo per tentativi, sono semplici ipotesi: togliere lo scudetto all’Inter per consegnarlo, che so, al Milan, lo considera un traguardo del Corriere dello Sport? E parla di rispetto. Lui. Oppure favorire la conquista del decimo titolo consecutivo della Juve, che mi sembra in grado di farcela da sola? È convinto che produciamo “speculazioni” sull’Inter o su altri per tentare di aiutare Roma, Lazio, Napoli, Bologna, Fiorentina e Cagliari? Domandi a Pallotta come lo trattammo. O a Lotito se gli abbiamo mai risparmiato qualcosa”.