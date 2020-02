Zazzaroni: “Il secondo rigore per la Juve non c’è, ma mi stupisce di più la designazione di Pasqua. Le parole di Commisso…”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto a Radio Sportiva per parlare delle polemiche post Fiorentina-Juventus di ieri. Queste le sue parole: “Il secondo rigore per i bianconeri non c’è. Quello che mi stupisce maggiormente, però, è la designazione di Pasqua, che già aveva fatto male nella partita precedente. Viviamo malamente il problema arbitrale, ma non lo risolviamo mai: occorre voltare pagine. Commisso? Il presidente della Fiorentina ha detto a caldo quello che sentiva: da uomo di comunicazione sapeva benissimo quello che voleva dire. Uscendo dal discorso della partita di ieri, devo dire che la Juventus vince da otto anni ed è prima in classifica. Il merito, però, non le viene mai riconosciuto perché la mente delle persone e dei tifosi si proietta sempre verso le polemiche”.