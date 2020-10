Zepponi: “Spero di poter creare una collaborazione con la Fiorentina. Con il centro sportivo i viola entrano in casa nostra”

Al sito SportChianti.it ha parlato il presidente del Grassina Tommaso Zepponi in vista anche del derby che la squadra rossoverde giocherà contro il Siena in Serie D. Il numero uno della società toscana ha parlato anche dei rapporti con la Fiorentina: “Purtroppo non ho ancora avuto alcun contatto con il presidente. Spero ci sia, soprattutto se riusciremo ad arrivare in Serie C. A quel punto si potrebbero creare rapporti interessanti con eventuali prestiti dei giocatori della Primavera viola. Inoltre il rapporto con la Fiorentina è già saldo grazie alle amichevoli che da sempre giochiamo contro di loro. Il nuovo centro sportivo della Fiorentina a Bagno a Ripoli sicuramente è una cosa bella, perché la squadra viola entra di fatto in casa nostra”.

