Zoff: “Solo le grandi squadre possono scegliere di puntare su una competizione. Mi prendo il merito di aver salvato la Fiorentina in un momento disastroso”

L’ex allenatore della Fiorentina e storico portiere della Juventus e della Nazionale Dino Zoff ha parlato a Radio Bruno Toscana: “La squadra viola è brillante ma non continua, lo si è visto chiaramente finora. Solo le grandi squadre possono decidere se puntare su una competizione piuttosto che su un’altra. Io sono dell’idea che si debba sempre dare il massimo in qualunque partita, che sia di campionato o che sia di Coppa. Il rischio è sempre quello di rimanere con un pugno di mosche. Per quanto riguarda la partita di domenica, senza dubbio la Juventus è favorita perché gioca in casa e ha grandi giocatori, però la Fiorentina può senz’altro metterla in difficoltà”.

E poi sull’esperienza da allenatore della Fiorentina ha aggiunto: “Purtroppo durò solo pochi mesi, era una situazione drammatica. Mi sento però di prendermi il merito di aver fatto di tutto per salvare la squadra all’interno di un contesto veramente molto complicato. Siamo riusciti a portare la barca in porta nonostante tutto, anche Bojinov arrivò che sembrava un fenomeno e invece non ci fu di grande aiuto”.

Infine, sulla situazione della Juventus: “La situazione è spinosa, non voglio entrare nei dettagli ma sono sicuro che col tempo verrà fatta chiarezza. Indubbiamente lo spogliatoio ha accusato la penalizzazione, ma i giocatori devono dimostrare ancora di più la loro forza e determinazione in campo. Non userei questa situazione come scusa”.