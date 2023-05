Zola: “La Fiorentina ha fatto molto meglio in campionato, rispetto al West Ham. Italiano ha faticato solo a inizio stagione”

Oggi voce per Amazon Prime, Gianfranco Zola a Radio Bruno ha parlato dell’avversario che attende la Fiorentina in finale di Conference:

“Sarà una partita aperta, sicuramente la Fiorentina in campionato ha fatto molto meglio del West Ham, per fortuna degli Hammers si sono ripresi nell’ultimo periodo e si sono portati fuori dalla lotta salvezza. E’ stato un anno difficile pur avendo una rosa molto forte e qualitativa. La Fiorentina invece ha iniziato non benissimo la stagione però poi ha trovato quadratura e compattezza e ha fatto un campionato importantissimo. Merita di essere in finale.

Italiano? Aveva già fatto molto bene con lo Spezia, a Firenze c’è una realtà superiore e lui ha confermato tutto quanto di buono aveva fatto vedere in precedenza. Un allenatore organizzato, fa giocare bene la squadra, ha fatto fatica all’inizio perché la squadra non concretizzava quanto creava”.