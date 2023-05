Zuberbühler: “Cabral non riuscirà a mettersi in mostra davanti al suo ex pubblico. Sensazioni negative anche all’andata nonostante il gol”

E’ una serata speciale quella che vivrà il centravanti della Fiorentina, Arthur Cabral. Il centravanti viola giocherà nuovamente in quello che è stato il suo stadio davanti a quello che è stato il suo pubblico.

Ma c’è chi non lo teme affatto, come Pascal Zuberbühler, ex portiere del Basilea e della nazionale svizzera, il quale ha dichiarato a Blue News: “Dovrebbe giocare dall’inizio ma dubito che riuscirà a mettersi in mostra davanti al suo ex pubblico”.

Per lui non è stato convincente nemmeno all’andata, nonostante abbia segnato il gol viola: “Era al posto giusto quando ha segnato la rete, ma per il resto lo si è visto davvero poco, soprattutto nella ripresa. Ha suscitato tante emozioni negative”.