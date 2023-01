Zurkowski apre allo Spezia: in programma oggi l’incontro decisivo. I dettagli e le cifre della trattativa

Il centrocampista della Fiorentina Szymon Zurkowski sembra essere sempre più vicino a trasferirsi allo Spezia. Il giocatore polacco era stato accostato al club ligure con forza già due settimane fa, ma non c’erano stati sviluppi. Il giornalista Alfredo Pedullà riferisce sul suo sito ufficiale che ora la trattativa è entrata nel vivo e si può chiudere quest’oggi con un incontro appositamente fissato.

Zurkowski avrebbe infatti capito che con l’Empoli non ci sarebbero stati più margini, motivo per il quale ha aperto allo Spezia. Nella giornata di ieri c’è stato un confronto con il suo agente per il via libera, adesso manca soltanto la fumata bianca. L’operazione economica si aggirerebbe intorno ai 4 milioni.