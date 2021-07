Zurkowski oggi già a Empoli per assistere all’allenamento, manca solo l’ufficialità. E si libera un posto per Moena…

Szymon Zurkowski è già pronto per la sua nuova esperienza all’Empoli. Il centrocampista polacco, secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, oggi era presente al Castellani per assistere all’allenamento dei suoi vecchi-nuovi compagni di squadra per la prossima stagione. Manca solo l’ufficialità per il suo nuovo passaggio in prestito all’Empoli. Difficile che il calciatore dunque sia presente a Moena con la Fiorentina.