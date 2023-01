Zurkowski-Spezia, ci siamo: il polacco arriverà in Liguria domani. Ecco entro quanto sarà ufficiale

Il centrocampista Szymon Zurkowski saluta la Fiorentina, destinazione Spezia. La trattativa è finalizzata in queste ultime ore dal ds bianconero ed ex viola Eduardo Macia; manca soltanto l’ufficialità, i liguri hanno ampiamente battuto la folta concorrenza per accaparrarsi il polacco.

Secondo quanto riportato dal portale ANSA, Zurkowski è atteso già domani a La Spezia per svolgere le visite mediche di rito e presentarsi alla sua nuova piazza. Inoltre, l’ufficialità dell’operazione dovrebbe arrivare entro venerdì, nel momento in cui il polacco firmerà un contratto che lo legherà allo Spezia fino al 2026. Insomma, entro 48 ore la Fiorentina renderà ufficiale la sua seconda cessione di questo mercato invernale.